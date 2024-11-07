Також його підозрюють у підготовці до підпалів військових авто та залізничних об’єктів.

У Дніпрі затримали слюсаря місцевого підприємства за підозрою у коригуванні ворожих обстрілів, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, спочатку основним завданням фігуранта було встановлення координат підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів Дніпра.

Через деякий він отримав нове завдання: здійснити серію підпалів службового транспорту Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці. За інструкцією окупантів фігурант власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування.

У визначений час агент мав закласти готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі привести у дію. Перед вчиненням теракту фігурант «перевірив» пристрій поблизу залізничної колії, про що поінформував свого російського куратора.

СБУ повідомляє, що її кіберфахівці завчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочини і затримали.

За даними слідства, агентом ФСБ виявився 48-річний слюсар місцевого підприємства, який мав практичні знання у галузі хімії. У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, де залишав коментарі на підтримку війни РФ проти України.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.