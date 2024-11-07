Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"

Стерненко стверджує, що поліція його про розшук не повідомляла.

Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що його оголосили в розшук. Дізнався він про це з публікації в забороненому в Україні підсанкційному ресурсі "Страна" та з російського пропагандистського агентства RT.

За його словами, в розшук його нібито подав Приморський територіальний центр комплектації, який переслав документи в поліцію. Але поліція Стерненка, як він каже, не повідомляла, натомість ці дані з'явилися в росіян.

"Зайшов у Резерв+, там ніякого розшуку нема. Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав 6 років тому. У Резерв+ ще в травні вказав свою адресу у Києві, додаю скрін. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою", – пояснив волонтер.

Він додав, що в день оголошення у розшук був на зустрічі з міністерстві оборони, а через день – ще на одній.

"Словом, поводився як той, хто переховується, ага", – прокоментував Стерненко.

Він не виключає, що такі дії можуть бути "сигналом" від армійської системи, яку він критикує, або ж спробою нашкодити постачанню дронів захисникам.

"Станом на сьогодні ми з вами допомогли війську на 2.9 млрд грн. Частина цих коштів пішла на 115 тисяч дронів. Знищено величезну кількість росіян і техніки, збито 386 БПЛА. Продовжуємо роботу над розвитком технологій для війська. Але сам факт зливів через росіян та агентуру – показовий", – висловився він.