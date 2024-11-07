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У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах

БпЛА влучив у верхні поверхи будинку.

У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Унаслідок падіння уламків у різних районах Києва пожежі
Фото: ДСНС України в Telegram

Київ під ранок 7 листопада знову зазнав атаки дронами. Станом на 6:48 відомо про падіння уламків у Печерському, Голосіївському, Солом'янському, Оболонському, Дарницькому та Подільському районах. Є інформація про двох поранених.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ворожого ударного безпілотника у верхні поверхи висотного будинку у Печерському районі столиці. Через атаку спалахнула пожежа, людей з будівлі почали евакуювати. 

У цьому будинку пошкоджено ресторан: була пожежа на площі 50 кв. метрів. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що після пожежі на 33 поверсі на площі 50 м кв. сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34 технічного поверху.

Раніше цієї ночі пошкодження зазнав житловий будинок у Голосіївському районі. Там пошкоджено квартиру. До медиків звернулася одна людина. За інформацією поліції, це 34-річна жінка. Також у тому районі у гаражному кооперативі спалахнула пожежа на площі близько 200 метрів квадратних. Її вже ліквідували, без поранених. Пошкоджено чотири машини.

"Внаслідок атаки російських безпілотників по Києву ще в двох районах зафіксовано падіння уламків – в Оболонському та Соломʼянському. В Оболонському – попередьно на верхньому поверсі бізнес-центру виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих не надходила. В Соломʼянському районі уламки впали на територію промислового підприємства", – йдеться у повідомленні КМВА.

На території підприємства в Солом'янському районі виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Постраждала одна людина – охоронець 57 років. 

Наслідки падіння уламків
Фото: ДСНС України Telegram
Наслідки падіння уламків

Також у Солом'янському районі уламки впали і на медичний центр. Звідти госпіталізували одного пораненого.

"...сталося загоряння в 3-поверховій будівлі медцентру на 1-му поверсі, на площі 20 кв.м, пожежу ліквідовано. Постраждалих немає", – повідомили в ДСНС.

У Подільському, за інформацією мера, загорівся приватний двоповерховий будинок.

У Дарницькому – падіння уламків на відкриту місцевість. Без пожежі та потерпілих. Падіння уламків на житловий будинок. Пожежі та потерпілих немає. 

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