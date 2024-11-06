Генштаб: росіяни здійснили понад пів сотні атак на Курахівському напрямку

Напружена ситуація і на Покровському – тут зафіксували 38 штурмових і наступальних дій ворога.

Станом на 22.00 6 листопада на фронті відбулося 145 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, противник завдав одного ракетного (3 ракети), 35 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 90 КАБ) та 513 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3125 обстрілів позицій українських військ.

Поблизу Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку росіяни шість разів штурмували позиції українських підрозділів. Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 69 окупантів вбитими та пораненими, знищені артсистема, 28 БпЛА, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також пошкоджена артсистему та чотири одиниці автомобільної техніки.

Вісім разів ворог атакував укріплення українських бійців на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки. На цей час триває одне боєзіткнення.

Позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Торського та Тернів за минулий день на Лиманському напрямку десять разів штурмували російські війська. Досі тривають п’ять атак ворога.

На Сіверському наші воїни зупинили три спроби противника покращити тактичне положення поблизу Білогорівки, одна атака ворога триває.

Поблизу Часового Яру та Кліщіївки невдачею завершились дві спроби загарбників просунутися вперед на Краматорському напрямку.

На Торецькому окупанти за сьогодні чотири рази штурмували у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Противник успіху не мав. Триває бій в Торецьку.

На Покровському загарбники впродовж дня загалом здійснили 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки та Селидового. 12 боєзіткнень на напрямку ще тривають.

Інтенсивно атакує ворог українські підрозділи на Курахівському напрямку. На цей час доби налічують 52 атаки. Терористи намагалися просунутися в районах Іллінки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, на даний час точаться бої у 28 локаціях.

Тривають два боєзіткнення поблизу Трудового на Времівському напрямку, всього поточної доби агресор шість разів штурмував передній край української оборони поблизу Трудового та Максимівки.

Безрезультатно для ворога закінчилась спроба просунутись вперед в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському відбили три ворожі атаки, ворог успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області. Всього за сьогодні українські захисники відбили сім спроб окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій.