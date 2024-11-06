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Ворог знову атакував Нікопольський район Дніпропетровщини

Є пошкодження інфраструктури.

Ворог знову атакував Нікопольський район Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Впродовж середи, 6 листопада, російська армія знову атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня росіяни атакували Нікопольщину з десяток разів. Застосовували важку артилерію та дрони-камікадзе. Цілили по райцентру, Марганецькій і Червоногригорівській громадах", — зазначає Лисак.

Через ворожі обстріли пошкоджень зазнала інфраструктура та приватні будинки. Фахівці ще обстежують території – з’ясовують наслідки.

Без постраждалих.

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