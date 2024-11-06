На Херсонщині через детонацію вибухівки постраждало подружжя

На Херсонщині внаслідок детонації вибхівки загинув чоловік, жінку госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Трагедія сталася у селі Іщенка Великоолександрівської громади. Там через детонацію вибухівки постраждало подружжя.

Від отриманих поранень на місці трагедії загинув 55-річний чоловік. 53-річну жінку доставили до лікарні у тяжкому стані. У неї – вибухова травма, поранення черева та переломами кісток рук.