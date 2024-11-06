Російські окупанти обстріляли передмістя Херсона, є постраждалі

Під ворожими обстрілами опинилися жителі Зеленівки та Антонівки.

У середу, 6 листопада, ворожі війська здійснили обстріли сіл Зеленівка та Антонівка Херсонського району. Внаслідок атаки постраждали четверо мирних жителів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 11:00 окупанти вдарили по житловій забудові у Зеленівці Херсонського району, через що постраждали двоє людей.

За інформацією ОВА, у 54-річного чоловіка і 52-річної жінки діагностували вибухові травми і контузія. Місцевого жителя шпиталізували, жінці бригада “швидкої” на місці надала меддопомогу.

"У тяжкому стані до лікарні доставили 68-річного чоловіка, який через удар російського дрона по Херсону дістав вибухову травму, поранення ока, плеча та ноги", — ідеться у повідомленні.

Крім цього, близько 11:20 росіяни вдарили по Антонівці. Через ворожий обстріл 55-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію. Його госпіталізували.