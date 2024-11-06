Вперше повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину проти природно-заповідного фонду України.

Повідомлено про підозру так званому директору Біосферного заповідника “Асканія-Нова” ім. Ф.Е. Фальц-Фейна у порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

З відкритих джерел відомо, що так званим “директором” заповідника окупанти поставили Дмитра Мещерякова.

За даними слідства, підозрюваний у змові з представниками заповідників, розташованих на території Росії – природного біосферного заповідника «Ростовський» та асоціації «Жива природа степу», – здійснив передачу рідкісних та зникаючих видів тварин до зазначених установ.

Серед переданих тварин: по дві особини зебри Чапмана, бізона американського, оленя Давида та коня Пржевальського. Останні занесені до Червоної Книги України та підлягають особливій охороні. Загальна сума збитків, завданих заповіднику, сягнула понад 22 млн грн.

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» є провідною природоохоронною науково–дослідною установою міжнародного значення, включеною до міжнародної мережі біосферних резерватів за програмою ЮНЕСКО та захищеною Гаазькою Конвенцією від розграбування.

Відтак незаконна передача тварин, вчинена так званим директором заповідника, є воєнним злочином розграбування і порушенням статті 33 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення та статей 28 і 56 IV Гаазької Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі.

Наразі встановлюються інші учасники вчинення злочину.