Росіяни розмістили військову техніку у заповіднику Асканія-Нова

Російська армія на тимчасово окупованих територіях Херсонської області провокує чергову екологічну катастрофу. Так, українське підпілля зафіксувало розташування військової техніки на території заповідника Асканія-Нова.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Ворог розміщує техніку у заповідниках, зокрема, в Асканії-Нова. Також ворог облаштував артилерійський полігон на території заказника на півострові Карадай (Херсонщина), який функціонує з 2020 року", — повідомляють у нацспротиві.

У ЦНС застерігають, всі екологічні збитки фіксуються й ніхто не уникне відповідальності.

Раніше повідомлялося, що російські військові облаштували артилерійський полігон на території заповідника, що знаходиться на півострові Карадай.