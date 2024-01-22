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Росіяни розмістили військову техніку у заповіднику Асканія-Нова

Росіяни провокують екологічну катастрофу на тимчасово окупованих територіях.

Росіяни розмістили військову техніку у заповіднику Асканія-Нова
Російські військові
Фото: змі окупантів

Російська армія на тимчасово окупованих територіях Херсонської області провокує чергову екологічну катастрофу. Так, українське підпілля зафіксувало розташування військової техніки на території заповідника Асканія-Нова. 

Про це пише Центр національного спротиву. 

"Ворог розміщує техніку у заповідниках, зокрема, в Асканії-Нова. Також ворог облаштував артилерійський полігон на території заказника на півострові Карадай (Херсонщина), який функціонує з 2020 року", — повідомляють у нацспротиві. 

У ЦНС застерігають, всі екологічні збитки фіксуються й ніхто не уникне відповідальності.

Раніше повідомлялося, що російські військові облаштували артилерійський полігон на території заповідника, що знаходиться на півострові Карадай.

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