Національна ідентичність, міжнародне право, демократичні цінності та єдність світу - найбільші загрози для путінського режиму

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На думку дослідників, серед найбільших п'яти світових загроз 2024 року - війна росії проти України, яка супроводжується не менш небезпечними кібератаками, дезінформацією, гібридним використанням ШІ, катастрофічними енергетичними і продовольчими ризиками, які матимуть наслідки для геополітичного порядку, безпеки та економіки. Безперечно, за цим стоїть кремлівський злочинець, який продовжує робити ставки на поширення війни як у Європі, так і в інших куточках планети. Стомільярдний російський бюджет на війну в Україні, яку цивілізовані країни назвали геноцидом проти українського народу, направлений, як це видно, і на знищення національної ідентичності, міжнародного права і демократичних цінностей. Це - базові складники цивілізованих країн, які об'єдналися задля підтримки України в боротьбі проти злочинної недоімперії.

Поділяючи позицію Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що тільки в єдності світу - запорука перемоги України, і для цього “ми повинні допомагати їй у цьому”, незабутніми є слова і Міністерки закордонних справ Румунії Лумініци Одобеску. Вона назвала брехнею наратив росії про те, що вона веде “війну за виживання з колективним Заходом”. Глава уряду Естонії Кая Каллас впевнена, що союзники України мають витрачати більше за рф, щоб виграти війну. Це надважливо, адже війна в Україні, як говорилося в Давосі, стосується не лише нашої країни, а й Європи, для якої ми стали першою лінією оборони. Важливо, що учасники Давоського форуму, як і візити до Києва, зокрема, Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, Прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, Спікерки Саейми Латвійської Республіки Дайги Міеріне, “артилерійські гарантії” від Президента Франції Еммануеля Макрона - це про додаткові сталі гарантії підтримки нашої держави до повної стратегічної перемоги над ворогом. За словами Президента України Володимира Зеленського, “кожна інвестиція у впевненість захисника скорочує війну”.

А поки українці героїчно боронять свою землю від російських злочинів, на тимчасово окупованих територіях путінські посіпаки в прискореному режимі продовжують насаджувати неоімперську стратегію “руzzкого міра” з того самого стомільярдного кривавого кошика. Виконуючи прямі кремлівські вказівки, росіяни чинять економічний, культурний та мовний тиск на місцеве населення, поглиблюючи асиміляційні процеси щодо іноземців, корінних народів і національних спільнот і в самій росії. Підтвердження - програма заходів щодо Державної концепції міграційної політики, відповідно до якої рф сприятиме інтеграції мігрантів у російську внутрішню сферу, включаючи оцінювання рівня володіння російською мовою та курси асиміляції, щоб допомогти іноземцям засвоїти російські “традиційні духовні та моральні цінності”. Як ми знаємо, духовні скріпи - ідеологічне підгрунтя путінської військової експансії і тієї фофудії, якою охоплено суспільство окупантів, вбивць і людожерів.

“Українська мова та ідентичність під загрозою”, - з таким заголовком вийшла стаття на порталі “BNN Breaking”. Так, докладаючи максимальні зусилля задля інтеграції анексованих регіонів, окупанти в першу чергу починають війну з мовою. У публікації йдеться про те, що російські злочинці вилучають всі україномовні книги та навчальні матеріали зі шкіл і бібліотек тимчасово окупованої Луганщини. Зазначається, що цей крок “є частиною більшої стратегії ліквідації української ідентичності на окупованих територіях”, і “міжнародна спільнота з дедалі більшою стурбованістю спостерігає за прогресом культурної гомогенізації”.

Про спроби викорінення української національної ідентичності та нав’язування імперської політики пише і британський публіцист, науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон. На його думку, спроби “кремля зобразити Україну як якусь фашистську загрозу добре зіграли в російській інформаційній бульбашці, але не змогли переконати міжнародну аудиторію”.

Професор глобальної політики в Університеті Ексетера Девід Льюїс, який зараз працює над книгою “Окупація: російське правління в південно-східній Україні”, написав статтю для впливового видання Foreign Affairs про особливості окупації захоплених росією територій. Так, зокрема, в матеріалі йдеться про те, що у школах на тимчасово окупованих територіях діти не можуть уникнути пропаганди. “Їх змушують співати російський гімн щотижня. Школи повністю перейшли на російську навчальну програму, а українську мову звели до факультативної другої мови. Старшокласники навчаються за новим російським підручником історії, в якому розповідається, що Україною керують неонацисти і що так звана спеціальна військова операція росії в Україні була виправданою відповіддю на західну агресію. Деяким батькам вдається продовжувати навчання своїх дітей в українських онлайн-школах, але це ризиковано: згідно з доповіддю Amnesty International, батьки бояться, що їхніх дітей заберуть, якщо виявиться, що вони віддалено навчаються в українських школах”, - зазначає Девід Льюїс. За словами професора, нав’язуючи російську освіту, культурне виховання, а також економічні та правові системи, окупаційні режими прагнуть прив’язати ці території до московії: “росія робить ставку на те, що в довгостроковій перспективі українські діти на цих територіях соціалізуються як патріотичні росіяни”.

За інформацією Центру національного спротиву на тимчасово окупованих територіях запроваджуються так звані посади радників директора з виховної роботи у школах та коледжах, головною метою яких буде контроль за “патріотичним вихованням дітей”. Так, на “виховання патріотизму” на ТОТ міністерство освіти рф планує виділити на 2024 рік 39,7 млрд рублів проти 6,47 млрд у 2023 році. Погодьтесь, сума вражаюча. Але, якщо поглянути з іншої сторони, то розуміємо, що таке збільшення бюджету - це агонія. За роки окупації путінський режим так і не зміг інтегрувати українські території в свою систему координат. Українці на ТОТ чинять опір окупаційній владі та чекають на ЗСУ.

Західні аналітики, говорячи про російсько-українську війну, стверджують, що вона виходить далеко за межі безжальних ракетних обстрілів та войовничої риторики, маючи на увазі першочергову мету російського диктатора - стерти нашу ідентичність й національну самосвідомість. Та, розпочавши повномасштабне вторгнення, путін недооцінив Україну і її інтелектуальну складову - українці, заручившись підтримкою країн світу, зруйнують “руzzкій мір”, здобудуть перемогу та остаточно поховають імперські амбіції росії.