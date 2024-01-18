Заохотити співробітників та змінити світ: чому важливо, аби у вашої компанії була мета

“Люди з ціллю досягають успіху, адже вони знають, куди йдуть”, — вважав Ерл Найтінгейл, американський письменник та радіоведучий. Я б додала: так само з компаніями. Аби компанія була успішною, а співробітники максимально вкладались в її розбудову, замало комерційної складової. Людям потрібна мета, яка зробить світ кращим — і заради якої вони самі хотітимуть ставати кращими. Чи потрібні вам гроші, аби запустити новий проєкт? Безумовно. Але для створення перспективної компанії з вмотивованим колективом вони точно не єдиний фактор.

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Чому люди працюють?

Людина, яка керує командою, повинна мати відповідь на одне просте питання: “Чому ці люди тут?”. Адже, щоб розвивати проєкт, важливо розуміти мотивацію працівників. Розуміти — але й також формувати.

Існує три основні види мотивації, яка приводить людей на роботу.

Перша — людині потрібні гроші, просто гроші. Це означає, що людині потрібна робота — будь-яка, будь-де. Це дуже обмежена мотивація, адже такі співробітники не будуть розвивати ваш проєкт. Вони приходитимуть в офіс, робитимуть рівно те, за що їм платять — і йтимуть додому. Якщо людину мотивують тільки гроші, вона ніколи не буде по-справжньому залучена в проєкт.

Другий різновид мотивації — це мотивація кар’єрою, тобто бажання отримувати владу і престиж, переходячи з одного щабля кар’єри на інший. Такі люди можуть активно вкладатися в роботу, бути максимально глибоко залученими у ваш проєкт — однак є одне “але”. Кар’єрне мислення — це мислення одинака. Такі працівники не є командними гравцями і в інших вони бачать опонентів, а не спільників. Сьогодні багато корпорацій активно підживлюють кар'єрне мислення в людях, аби мати цілеспрямованих співробітників. Однак таким чином неможливо побудувати продуктивну команду, члени якої злагоджено працюють та підтримують одне одного.

Третім — найефективнішим — видом мотивації є мотивація метою. У цьому випадку люди розуміють, що і для чого вони роблять, як їхній проєкт та команда покращують світ.

Допомогти людині ступити на Місяць

Поняття мети неможливо підмінити поняттям прибутку — ніхто не зацікавлений працювати від світанку до заходу сонця, аби акціонери отримали більше грошей та купили нові човни. Тож якими б не були фінансові плани вашої діяльності, вони не мають затьмарювати мету вашого проєкту.

Є такий старий анекдот: коли прибиральника в NASA спитали, для чого він приходить на роботу, він відповів: “Аби допомогти людині ступити на Місяць”. І це — та відповідь, яку насправді хочуть почути всі менеджери. Адже працівники мають розуміти мету проєкту — і бути вмотивованими досягнути її.

Чітке розуміння загальної цілі діяльності дозволяє перетворити компанію з групи людей, які отримують прибуток, на каталізатора суспільних змін і впливу на суспільство.

Згідно з дослідженнями, які провів Deloitte, в компаніях з чіткою метою близько 73% працівників активно залучені до роботи. В той же час у компаніях, які не працювали над формуванням своєї глобальної цілі, активно залучені лише 23% колективу. 91% лідерів компаній, сфокусованих на своїй меті, впевнені в майбутньому свого бренду на найближчі 5-10 років. А ось серед лідерів компаній, що не мають сформованої цілі, лише 49% керівників вірять в щасливе майбутнє компанії.

Як сформулювати мету компанії

Важливо формулювати мету на моменті створення проєкту: так ви зможете відштовхуватися від неї у своїй діяльності, а люди, які прийдуть до вас працювати, розумітимуть глобальну ціль вже на старті.

Однак слід розуміти, що ціль може змінюватися з розвитком вашої компанії. Тож у будь-який момент ви можете фасилітувати обговорення серед співробітників: хай вони поділяться, якою бачать мету своєї роботи, що приносять у світ. Важливо, аби всі працівники всіх департаментів відчували свою залученість до формулювання мети компанії; розуміли, що вони можуть вплинути на її формування та допомогти компанії її досягнути.

Слід розуміти, що мету неможливо “спустити” згори, самостійно визначивши і сказавши колективу, що тепер у проєкту така ціль.

Один зі способів визначення мети компанії — це модель DEEDS (Delight, Engagement, Ethic, Delivery, Service), тобто визначення цілі через задоволення, залучення, етику, забезпечення та сервіс. Звісно, це не універсальний інструмент і альтернативи йому ви можете знайти в книжках і публікаціях, присвячених бізнесу та лідерству.

Мета вашої компанії повинна стати частиною вашого публічного образу — тож добре, коли вона відображається як в основній діяльності, так і в додаткових проєктах. Наприклад, якщо ви позиціонуєте себе як найбільш “зеленого” перевізника в Україні, логічно організувати проєкт з поширення знань про викиди газів в атмосферу. Вам не обов’язково займатись цим виключно силами компанії: завжди можна звернутися до професіоналів, які розроблять для вас комплексний імідж, що включатиме і сформульовану мету, і публічне позиціонування проєкту, і соціальні ініціативи.

Мета > прибуток

Звісно, ніхто не скасовує бізнес-показники, але вони мають бути доповненням до вашої глобальної цілі. Часом мета потребуватиме значних інвестицій і тоді в певний період доходи компанії будуть нижчими. Однак потрібно пам’ятати, що це гра в довгу — і саме такий підхід є запорукою вашого майбутнього.

Наприклад, в компанії Toyota говорять про те, що їхня місія — давати людям рішення мобільності та можливість насолоджуватися життям. Разом з цим корпорація прагне знизити до нуля втрати людського життя та здоров’я внаслідок ДТП та дбати про екологію. Історично Toyota декілька разів поступалась швидким розвитком заради збереження мети своєї діяльності, обираючи стратегічний шлях до цілі над збільшенням прибутку будь-якою ціною.

Шведська IKEA визначає свою мету як створення найкращого повсякденного життя, а американський Walmart прагне “допомогти людям економити гроші, аби вони могли жити краще”. Тоді як Airbnb створює світ, де кожна людина може перебувати будь-де, глобальна ціль Starbucks зосереджена на “одній людині, одній філіжанці, одному районі”.

Замість висновків

Формулювання мети — це інвестиція у вашу команду та її ефективність, розвиток компанії та кращий світ довкола. Тож визначайте свою глобальну ціль. Сприяйте росту співробітників всередині компанії і визнавайте їхні досягнення, які просувають спільну мету — адже такі люди можуть принести багато новий ідей та рішень. Створюйте круті проєкти — і хай суспільство їх запам’ятає.