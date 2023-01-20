Знайти роботу. Як змінився ринок праці через війну і чого очікувати цього року

Які ще тенденції маємо на початок року і чого очікувати?

Війна з Росією радикально вплинула на ринок праці в Україні. Зокрема, з’явилися його нові регіональні особливості. А ще воєнні дії призвели до замороження або й зменшення розміру середніх заробітних плат. Хоча не в усіх сферах. Наприклад, зберігся і навіть зріс рівень зарплат у фахівців сфери транспорту і логістики, будівництва та продажів.

Фото: EPA/UPG

Які вакансії були популярні у 2022 році та скільки платили за цю роботу?

За даними аналітиків найпопулярнішого порталу оголошень країни OLX у рубриці «Робота» впродовж 2022 року більшість вакансій було у сфері «Роздрібна торгівля/Продажі/Закупівлі» – 107 тисяч.

Серед них «продавець» – понад 43 тисячі пропозицій. Середня зарплата – від 10,5 тисяч гривень.

Трохи менше вакансій розмістили у сфері «Логістика/Склад/Доставка» – було 84 тисячі за рік. Тут водіям готові були платити від 20 тис. грн, вантажникам – 11,3 тисячі. Найвищу оплату пропонували далекобійникам – 35,5 тис. грн.

Крім того, наприкінці року зріс попит на дизелістів-механіків, яким почали пропонувати від 29 тис. грн на місяць. Зрозуміло, що це пов’язано з необхідністю обслуговувати генератори.

Третьою за популярністю на порталі була сфера «Будівництво/Облицювальні роботи» – 50 тисяч оголошень. У цій сфері потрібні були різнороби та будівельники. Зарплату декларували на рівні 10 та 18,5 тис. грн відповідно. А ще на будівництві було найбільше високооплачуваних робітничих спеціальностей. Так, майстрам з ремонту роботодавці пропонували 27 тис., а фасадникам – 25 тис. грн.

Фото: тг-канал Олексій Кулеба/голова Київської ОВА

У OLX також зазначають, що у продавців, охоронців, прибиральників у магазинах заробітні плати на початок 2023 року залишились на тому самому рівні, що й до початку великої війни. У жовтні 2022 року навіть зафіксували певне збільшення. Зокрема, водіям почали пропонувати на 7 тис. грн більше, менеджерам з продажу – на 3 тисячі. Хоча в інших сферах відбулося переважно зменшення на 25-40%.

Дані про збереження рівня оплати підтверджують у одній з найбільших торговельних мереж. «Нестачу спеціалістів ми не фіксували, зарплата в нас стабільна. В операційників (персоналу магазинів. – LB.ua) так точно», – зазначила в бесіді з LB.ua директорка HR-напряму Fozzy Group Світлана Федотова.

Торгівля і транспорт також входять до переліку найбільш популярних упродовж року розділів спеціалізованого порталу пошуку роботи Work.ua.

За їхньою версією, п'ятірка найбільш затребуваних спеціалістів (за кількістю оголошень) впродовж 2022 року така:

1. Продавець-консультант (із середньою зарплатою 12 тис. грн);

2. Менеджер з продажу (20 тис. грн);

3. Бухгалтер (15 тис. грн);

4. Водій (22 тис. грн);

5. Кухар (14 тис. грн).

Щодо категорій, то у грудні 2022 року в п'ятірці з найбільшою кількістю вакансій були:

1. Сфера обслуговування;

2. Робочі спеціальності, виробництво;

3. Продаж, закупівля;

4. Роздрібна торгівля;

5. Адміністрація, керівництво середньої ланки.

Також за час війни зі зрозумілих причин набула популярності віддалена робота в інтернеті. Зокрема, як повідомили LB.ua на біржі фрилансу Freelancehunt, упродовж 2022 року нових зареєстрованих фрилансерів побільшало на 30% (тоді як за весь 2021-й – на 13%).

При цьому категорія «Переклади» зросла на 33%, бо багато бізнесів з початку великої війни переорієнтувалися на інші, переважно англомовні ринки, а «Робота з текстами» – на 57%, бо, знову ж таки, багато підприємців мали російськомовну версію сайту і не мали україномовної.

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Як зазначають на Work.ua, навіть оголошення про роботу тепер дають переважно українською – наприкінці 2022 року роботодавці розмістили 89% вакансій українською мовою і лише 8% було російською. До цього тенденція була протилежною. Зараз найвищу динаміку зростання української (вдвічі) й падіння російської демонструють Дніпро, Харків та Одеса.

Що буде з ринком праці у 2023 році?

Як свідчать дані НБУ, обстріли та тривалі відключення електроенергії зменшили економічну активність і, відповідно, знизили попит на робочу силу. Зокрема, через обмеження пошуку роботи в інтернеті внаслідок перебоїв зі зв'язком. Та поступово бізнес пристосовується і до них.

Хоч як зазначають експерти, українці у 2022 році через певні причини не проявляли особливої активності в питаннях працевлаштування.

Так, у громадській організації «Європа без бар'єрів», котра досліджувала зайнятість у країні та за кордоном, LB.ua розповіли, що багато українців під час війни вичікували, не шукали нової роботи і більше переймалися збереженням наявної.

«Значна частина населення формально залишилася працевлаштованою в надії, що ситуація найближчим часом зміниться. А ще частина українців, перебуваючи в небезпечних умовах, ставили для себе в пріоритет збереження життя, а не пошук робочого місця», – розповіла спеціалістка організації Марина Малежик.

На схожі тенденції звертають увагу й оглядачі порталу пошуку роботи Work.ua.

«Зміна роботи під час війни – це додатковий стрес, не тільки психологічний, а й фінансовий: якщо не знайдеш роботу, не матимеш на що жити. Тож частина кандидатів перестали розглядати нові пропозиції до кращих часів. Люди не готові ризикувати й навіть погоджуються працювати за меншу зарплату чи неповний день заради того, щоб залишитися у своїй компанії», – констатують його аналітики.

При цьому, за даними, які вони надали LB.ua, війна, через яку зі сходу та півдня багато українців вимушено переселилися на захід, призвела до певного перенасичення кадрами регіонів їхнього теперішнього базування.

Спеціалісти Work.ua зазначають, що станом на грудень 2022 року найбільше пропозицій роботи мали відповідно Київська область, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська. У центрі та на півдні ринок праці відновився на 40%, у Львівській області – на 90%. Івано-Франківська область відновилася повністю – там пропозицій роботи вже більше, ніж було у грудні 2021 року.

Фото: pkrv.dp.gov.ua

Також наприкінці 2022 року українці почали активно шукати підробіток – тимчасову та неповну зайнятість. Певно, це збережеться і у 2023 році.

Щодо пропозицій, то, за статистикою OLX, у листопаді-грудні 2022 року таку роботу найчастіше пропонували у сфері робітничих спеціальностей та виробництва, зокрема різноробам на будівництві. За це готові були платити від 7,5 тис. грн на місяць.

Багато пропозицій було і для водіїв. Їхні зарплати сягали 18,5 тис. грн. Були вони і для прибиральниць і господарок – їм пропонували 3,5 тис. і 4,5 тис. грн на місяць.

Стосовно того, що буде з рівнем зарплат у 2023 році, то фахівці стверджують, що більшість роботодавців, так чи інакше, планують збільшення зарплат.

Зокрема, у дослідженні спеціалізованого порталу Rabota.ua зазначено, що рівень зростання зарплат може скласти 5-30% у 2023 році. Зокрема, підвищення планують близько 60% роботодавців.

На Work.ua прогнозують, що збільшення складе від 8% до 30%.

Це не більш ніж рівень інфляції 2022 року – 30%. Але багато чого тут буде залежати насамперед від ситуації на фронті.

«Звільнення окупованих територій, відчуття безпеки, повернення українців з-за кордону – ключові фактори відновлення фінансових прибутків у 2023 році. А рівень оплати праці прямо пропорційно залежить від фінансової рентабельності компанії або підприємства», – зазначила HR-спеціалістка Ольга Бігдан.