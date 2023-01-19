​Бюро економічної безпеки передало ЗСУ комп’ютерну техніку на 112 млн гривень

Бюро економічної безпеки України передало підрозділам Сил територіальної оборони Збройних сил України комп’ютерну техніку та засоби зв’язку вартістю 112 млн гривень.

Про це повідомляє сайт БЕБ.

“Смартфони, планшети та ноутбуки відомого світового бренду будуть використані в реалізації проєкту ЗСУ “Очі Яструба” та допоможуть військовим у виконанні поставлених бойових завдань”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що техніка була вилучена детективами БЕБ у групи осіб, які за сприяння службових осіб Закарпатської митниці Держмитслужби, завезли товари із порушенням митних правил через кордон України. Не задекларувавши товар, перевізник ухилився від сплати податку на додану вартість та мита, що призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Телефони, планшети та ноутбуки, що були незаконно ввезенні в Україну на 112 млн гривень, арештовано. Наразі особі що здійснила переміщення товарів на митну територію України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Встановлюються інші особи, які причетні до скоєння злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, БЕБ передало до АРМА майно росіянина на 350 млн гривень.