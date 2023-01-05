БЕБ передало до АРМА майно росіянина на 350 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) корпоративні права підприємства, комплекс з виготовлення м’ясних заморожених напівфабрикатів, загальною площею понад 4 тис. кв. м, житлову будівлю площею 2 тис кв. м, складське приміщення площею 3,5 тис. кв. м, адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість. Орієнтовна загальна вартість активів та майна становить понад 350 млн грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

“Згадане майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Службових осіб цієї компанії було викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин російської федерації”, - йдеться в повідомленні.

Співробітники БЕБ встановили, що службові особи компанії упродовж 2019-2021 років здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн. Наразі майно арештоване та передано до АРМА.

В Бюро нагадали, що від арештованих БЕБ активів РФ та РБ держава отримала понад 2,2 млрд гривень доходу.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили схему із розкрадання коштів на експорті українського зерна, до якої причетні понад 10 високопосадовців митниці.