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На Закарпатті детектива БЕБ і депутата сільради піймали на хабарі, керівника облуправління бюро відсторонили від посади

Посадовець прикривав нелегальний збут електронних сигарет і отримував від реалізації "дохід".

На Закарпатті детектива БЕБ і депутата сільради піймали на хабарі, керівника облуправління бюро відсторонили від посади
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

У Закарпатській області викрили на хабарі старшого детектива місцевого управління Бюро економічної безпеки й депутата однієї з сільських рад Ужгородського району.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

Також відсторонили від виконання службових обов’язків керівника Територіального управління БЕБ у Закарпатській області.

Як повідомили в Бюро, детектив, використовуючи службове становище, прикривав нелегальний збут електронних сигарет і отримував від реалізації грошові кошти. 

"Правоохоронці задокументували передачу йому першої частини хабара у сумі 2 тис. доларів США. Під час одержання другої частини коштів у сумі 4 тис. доларів США старшого детектива та місцевого депутата затримали", - розповіли в БЕБ.

Фото: БЕБ

Фото: БЕБ

Затриманим повідомили про підозру. Вирішують питання про обрання запобіжних заходів.

Тим часом співробітники центрального апарату Бюро економічної безпеки проводять службове розслідування. Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Києві.

У БЕБ зазначили, що "вживають заходи з виявлення та припинення будь-яких зловживань та корупційних проявів" з боку своїх співробітників.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила високопосадовців із митниці, які блокували вивезення українського зерна до ЄС.

Також Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили схему із розкрадання коштів на експорті українського зерна. До неї були залучені заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

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