До прикладу, Різдво на парафії відзначатимуть 25 грудня, Богоявлення (Водохреще) - 6 січня, Стрітення - 2 лютого тощо.

На Закарпатті греко-католицька парафія перейшла на григоріанський календар, отримавши дозвіл єпископа.

Про це йдеться на Facebook-сторінці парафії Святої Трійці села Коритняни.

Як зазначено в оприлюдненому документі за підписом єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії владики Ніла, відбулися збори громади щодо переходу на григоріанський календар.

Парафіяни звернулися з відповідним проханням до єпископа, а він дав дозвіл на святкування усіх церковних празників, рухомих і нерухомих, за новим календарем. До прикладу, Різдво у парафії відзначатимуть 25 грудня, Богоявлення (Водохреще) - 6 січня, Стрітення - 2 лютого тощо.

Фото: Facebook/Греко-католицька парафія Святої Трійці с. Коритняни

Також за григоріанським календарем розраховуватимуть час святкування Великодня і пов'язаних із ним інших церковних празників.

До відома, Мукачівська греко-католицька єпархія напряму підпорядковується Ватикану.

Нагадаємо, глави УГКЦ і ПЦУ обговорили реформу церковного календаря й вирішили створити спільну групу, яка вивчить це питання.

Раніше всі громади екзархату Української греко-католицької церкви в Італії перейшли на григоріанський календар.