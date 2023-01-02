У Херсоні лишилося 20% довоєнного населення, - комендатура

Серед тих, хто залишився, - маломобільні та соціально незахищені громадяни.

Близько 80% жителів Херсона залишили місто від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів, у місті зараз залишається близько 20% довоєнного населення.

Про це заявив пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До початку повномасштабного вторгнення чисельність населення становила близько 330 тис. Зараз близько 60-70 тис. залишилося", - сказав Плетенчук.

За його словами, серед тих, хто залишився, - маломобільні та соціально незахищені громадяни.

"Є і ті, хто просто залишається, тому що вважає це нормою. Проте ми закликаємо вкотре при нагоді, за можливості виїжджати поки що з Херсона, тому що безпечних локацій там наразі немає", - додав Плетенчук.

Нагадаємо, що на Новий рік російська армія атакувала Херсон 30 разів. Ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки.

Вранці 2 січня російська армія завдала ще одного терористичного удару по Херсонській області. Ворожі війська обстріляли ринок у центрі Берислава. Відомо про пʼятьох поранених.