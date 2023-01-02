Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської області з артилерії і мінометів.

Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 12:10 до 12:30 було зафіксовано 16 влучань, імовірно з САУ, в район н.п. Єліне. Втрат серед військових та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"З 13:20 до 13:40 повідомили про 6 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Липівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів, за попередніми даними, пошкоджено 3 приватні будинки, уточнили у Корюківській районній військовій адміністрації.

Нагадаємо, що вночі 31 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по військовому містечку на Чернігівщині.