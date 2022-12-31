Росіяни випустили ракету по військовому містечку на Чернігівщині

За попередньою інформацією, це був "Іскандер".

Вночі 31 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по військовому містечку на Чернігівщині.

Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Рашисти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер", траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО", - розповів Чаус.

Він зазначив, що загиблих немає.

Керівник ОВА додав, що за останні дні інтенсивність обстрілів рашистів зросла.

"Ворог гатить із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Вчора в Семенівці від ворожого снаряду загинула жінка", - зазначив очільник області.

Нагадаємо, минулої доби, 30 грудня, на Донеччині від російських обстрілів загинули троє жителів.