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ЗСУ ліквідували у Федорівці на Херсонщині близько 200 російських загарбників

Ще 115 рашистів було поранено поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області.

ЗСУ ліквідували у Федорівці на Херсонщині близько 200 російських загарбників
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ озвучив втрати російських окупаційних військ внаслідок ураження 29 грудня.

Як ідеться в повідомленні командування у Facebook, у районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області було ліквідовано близько 200 загарбників.

Інформацію про кількість поранених ворогів уточнюють.

Крім цього, ще 115 рашистів отримали поранення поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області. Було знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Нагадаємо, спецпідрозділ української розвідки Kraken показав, як вибили росіян із селища Новоселівське на Луганщині.

За минулу добу, 30 грудня, українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження рашистів, а три - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, п'ять складів боєприпасів, а також дві радіолокаційні станції загарбників.

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