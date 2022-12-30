Головне за день. П’ятниця, 30 грудня

Бої за Бахмут, "сам Бог на нашому боці", ексклюзивне інтерв’ю Олексія Резнікова, поповнення "Армії дронів", найважливіші події року для українців. Яким запам’ятається 310-й день повномасштабної війни.

Західні партнери України поки не наважуються давати зброю, що здатна вражати на відстані 300 і більше кілометрів. Однак у майбутньому надання літаків, танків та далекобійних ATACAMS можливе.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у інтервʼю LB.ua.

"Я стриманість позицій наших західних партнерів читаю так: вони ще не наважуються давати нам зброю, яка може вражати на відстані 300 і більше кілометрів, тому що переживають, що ми, виконуючи свої бойові завдання, обираючи стратегічні цілі, абсолютно легітимно, можемо завдати ураження по території Російської Федерації. Тоді росіяни пред’являть їм рахунок, скажуть: «Ну, бачите, по суті, вашою зброєю вже воюють на нашій території». Оце стримує наших західних партнерів, тому що, справді, в Альянсі не всі проукраїнські або проєвропейські однозначно", – пояснив голова Міноборони.

Олексій Резніков додав, що є західні країни, які вагаються політично, є ті, хто залежать від росіян економічно.

Детальніше – в нашій новині та в інтерв’ю, яке варто почитати!

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких - по цивільній інфраструктурі. Застосували вісім "шахедів", усі вдалося збити. Також окупанти здійснили 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів населених пунктів загинули цивільні.

У Генштабі додали, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках та намагаються поліпшити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 30 грудня – в новині.

Генштаб також повідомляє, що Сили оборони України уразили 11 районів зосередження живої сили і техніки російських окупантів, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.

Зокрема, авіація вдарила по п'яти районах скупчення ворога, підрозділи ракетних військ і артилерії - по шести.

Також цієї доби збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний привітав українців із прийдешніми святами.

Відео оприлюднили на його сторінках у соцмережах.

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога", - сказав Залужний.

Головнокомандувач побажав, щоб перемога стала "початком розквіту України і кінцем для Росії".

Подробиці – в новині.

Російські війська не полишають спроб оточити місто Бахмут. Вони кидають на штурм багато живої сили та зазнають великих втрат. Українські військові, які обороняють місто вже майже п’ять місяців, розповіли, що відбувається в Бахмуті та його передмістях. Відео опублікував проєкт "Український Свідок".

Бої за Бахмут тривають із 1 серпня. "Росіяни не соромляться застосовувати тут будь-яку артилерію, в тому числі й важку", - розповідає один з героїв цього відео. Обидва військових - снайпери, вони воюють з окупантами з 2015 року.

Більше інформації – в новині.

У межах проєкту "Армія дронів" для українського війська вже придбали 928 безпілотників.

За благодійні внески, отримані з усього світу, вдалося законтрактувати 1577 безпілотних літальних апаратів.

У United24 зазначили, що продовжують збір на нові БпЛА.

Російське керівництво ухвалило рішення про проведення нової хвилі мобілізації - з 5 січня 2023 року - через брак військових для війни в Україні.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС.

За його словами, росіяни мають величезні проблеми з комплектуванням через високі втрати в бойових діях. Також є проблеми при формуванні нових підрозділів.

"У планах стоїть це число (5 січня, - ред.). Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що минула мобілізація, яка нібито закінчилася, не припинялася, людей мобілізують повним ходом", - зазначив Буданов.

Близько 3,4 тисяч українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька.

Вона наголосила, що РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.

Нагадаємо, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 29 грудня відкриває новий телефонний номер консультаційної лінії. Новостворені номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту.

Абсолютна більшість українців – 93% – вірять у перемогу України у війні з Росією, сумніваються у перемозі тільки 3% громадян.

Такі результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, проведеного за підсумками 2022 року.

54% українців вбачає перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року. Ще 22% вважають, що на цьому не можна зупинятися і треба домагатися повного знищення російської армії та розпаду РФ зсередини.

Найважливішою воєнною подією року для 39% українців стала оборона Маріуполя. Для 37% опитаних однією з найважливіших подій на фронті стало звільнення Херсона. Замикає трійку лідерів найважливіших воєнних подій року звільнення Чернігівської, Київської та Сумської областей, її назвало 33% респондентів.

Детальніше про підсумки опитування – в нашій новині.

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