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Російська армія випустила ввечері 31 грудня щонайменше дві групи дронів, – Кім

Дрони летять у напрямку міст Пологи, Дніпро, Мелітополь і Миколаїв.

Російська армія випустила ввечері 31 грудня щонайменше дві групи дронів, – Кім
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім
Фото: скрин відео

Російська армія випустила ввечері 31 грудня у бік України щонайменше дві групи безпілотників.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Мінімум 2 групи мопедів залетіли”, – сказав він.

Дрони летять у напрямку міст Пологи, Дніпро, Мелітополь і Миколаїв.

“ППО працює, знищено один дрон”, – зазначив Кім.

Додамо, повітряна тривога оголошена у Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонської та Запорізької областях.

Нагадаємо, Росія цієї доби випустила по Україні близько 20 ракет і здійснила 12 обстрілів з РСЗВ.

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