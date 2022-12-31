Російська армія випустила ввечері 31 грудня щонайменше дві групи дронів, – Кім

Дрони летять у напрямку міст Пологи, Дніпро, Мелітополь і Миколаїв.

Російська армія випустила ввечері 31 грудня у бік України щонайменше дві групи безпілотників.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Мінімум 2 групи мопедів залетіли”, – сказав він.

Дрони летять у напрямку міст Пологи, Дніпро, Мелітополь і Миколаїв.

“ППО працює, знищено один дрон”, – зазначив Кім.

Додамо, повітряна тривога оголошена у Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонської та Запорізької областях.

Нагадаємо, Росія цієї доби випустила по Україні близько 20 ракет і здійснила 12 обстрілів з РСЗВ.