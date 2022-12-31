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Із російського полону також повернувся пес з “Азовсталі”, якого начебто подарували Кадирову

Пес був евакуйований з “Азовсталі” разом з оборонцями Маріуполя, але потім був вивезений до Росії.

Із російського полону також повернувся пес з “Азовсталі”, якого начебто подарували Кадирову
Фото: Telegram-сторінка Андрія Єрмака

Сьогодні, 31 грудня, із російського полону разом із українськими воїнами також повернувся пес з “Азовсталі”, якого начебто подарували голові Чечні Рамзану Кадирову.

Про це повідомили у Координаційному штабі України з питань поводження з військовополоненими.

“...додому також вдалося повернути хвостатого друга українських воїнів — собаку породи американський пітбультер’єр. Пес був евакуйований з “Азовсталі” разом з оборонцями Маріуполя, але потім був вивезений до Росії”, - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію також підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак

У червні російські ЗМІ повідомляли, що один із російських волонтерів начебто передав голові Чечні Рамзану Кадирову пітбуля із заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, 140 українських військових повернулись з російського полону. Серед них - захисники Маріуполя і острова Зміїний.

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