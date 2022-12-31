Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню ракетну атаку країни-терористки Росії і зазначив, що ця атака - це не підсумок року, а підсумок долі РФ.

Про це президент повідомив у відеозверненні.

“31 грудня... Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої Росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює, – не отримають помилування. М'яко кажучи. Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день. Ракети проти народу. Саме проти народу. Це зробили нелюди, і нелюди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити”, - сказав Зеленський.

Також президент України звернувся російською до росіян. Він наголосив, що лідер росіян хоче показати, що в нього за спиною військові, що він попереду (зазначимо, що у новорічному зверненні Путін виступив на фоні російських військових, - ред.).

“Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій та палаців. Він ховається за вами, і сам спалює вашу країну та ваше майбутнє. Терор вам ніхто не пробачить. Ніхто у світі вам цього не пробачить. Україна не пробачить”, - сказав Зеленський.

Також президент подякував усім, хто захищає Україну.

Нагадаємо, вдень 31 грудня росіяни провели масовану ракетну атаку України. Були атаковані Київ, Миколаїв, Хмельницький та інші міста. Зокрема, внаслідок російської атаки на Київ поранено 11 людей, ще одна людина загинула.

При цьому українські військові збили 12 із більше 20 випущених росіянами ракет.

У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після ракетної атаки росіян енергосистема України залишається стабільною.