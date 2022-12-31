Підрозділи ЗСУ збили більшу частину російських ракет, атака триває, - Павлюк

Влучання були у кількох районах Києва.

Сили ППО та авіація збили більшу частину російських ракет під час обстрілу вдень 31 грудня.

Про це у Телеграм написав заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал Олександр Павлюк.

"Більшу кількість повітряних цілей було збито авіацією та нашими силами ППО. Атака ворога триває. Всі у максимальній концентрації, продовжуємо працювати. Зберігаємо спокій, тримаємо стрій!", - написав Павлюк.

Раніше мер Києва Кличко написав, що внаслідок російського удару є загиблий. Вибухи були зафіксовані у трьох районах міста. Під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізували медики. Загалом поранено 11 людей.

У Миколаєві через російські обстріли спалахнула пожежа. Є потерпілі.

Також у Хмельницькій області є влучання. Поранено чотирьох людей.