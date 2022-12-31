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Старі літаки, яким постійно продовжують ресурс, - Буданов про стратегічні бомбардувальники РФ

За його словами, РФ зіткнулася з проблемою виробництва двигунів для таких літаків.

Старі літаки, яким постійно продовжують ресурс, - Буданов про стратегічні бомбардувальники РФ
Фото: radiosvoboda.org

Російські окупанти мають проблеми зі стратегічними бомбардувальниками, з яких вони обстрілюють Україну. 

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Liga.

За його словами, РФ зіткнулася з проблемою виробництва двигунів бомбардувальників. Він зазначив, що військова промисловість Росії слабкіша, ніж оборонпром СРСР, а виробництва стратегічної авіації у противника немає.

"Це старі літаки, яким постійно продовжують ресурс, проводиться модернізація, оновлюються авіоніка, засоби ураження, системи скидання. Але, по суті, це ті ж самі літаки з тими ж двигунами. Останні дві ракетні атаки вони робили залпи біля аеродромів, звідси й повідомлення про падіння ракет у РФ — це тому, що вони не підходять до звичних районів пуску, щоб зменшити знос літаків", — сказав Буданов.

Керівник ГУР підкреслив, що перекидання стратегічної авіації РФ на далекі аеродроми після вибухів на авіабазах має величезне значення, оскільки літаки проходять тисячі кілометрів і ще більше зношуються — їх необхідно ставити на обслуговування.

Нагадаємо, що 26 грудня у Росії на аеродромі стратегічної авіації Енгельс відбувся потужний вибух, у місті звучала сирена. Раніше саме на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники. З цієї бази злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні. 

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