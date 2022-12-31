ДТЕК не планує вимикати світло у Києві на Новий рік

Світло можуть не вимикати за рахунок обмеження промисловості.

Енергетики роблять усе можливе, щоб на Новий рік жителі столиці, Київської та Дніпропетровської областей були зі світлом.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Енергетики докладають максимум зусиль, щоб за рахунок суттєвого обмеження промисловості забезпечити жителів Києва, Київщини та Дніпропетровщини світлом у новорічну ніч, не застосовуючи графіки відключень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у столиці є близько 300 будинків, для яких через технічні особливості неможливо передбачити відключення електроенергії.

30 грудня Київ повернувся до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.