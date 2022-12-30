З 24 лютого в Києві повітряна тривога тривала майже 700 годин

2022 рік став найстрашнішим роком в новій історії Києва.

В період від 24 лютого до 30 грудня через війну загинуло 120 киян, поранення отримали 495 мешканців столиці. Зокрема, російські ракети вбили 5 дітей, ще 30 отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

“З початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин. Тобто, практично 29 днів! Цілий календарний місяць в цьому році мешканці міста провели в укриттях та бомбосховищах!” - розповів голова КМВА Сергій Попко.

Він додав, що росіяни здійснили 52 повітряні атаки на місто, окупантами було пошкоджено понад 600 будівель, зокрема і критична інфраструктура Києва.

Нагадаємо, вночі 30 грудня росіяни атакували Київ баражуючими боєприпасами Shahed. У повітряному просторі столиці зафіксували п’ять безпілотників.