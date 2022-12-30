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Укрзалізниця запускає у Львові казковий ретро-поїзд

Подорож триватиме півтори години.

Укрзалізниця запускає у Львові казковий ретро-поїзд
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

На зимові свята у Львові курсуватиме казковий ретро-поїзд. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд курсуватиме за маршрутом Львів - Брюховичі - Львів 31 грудня та 1, 7, 8, 14, 15 січня.

Поїзд курсуватиме у складі чотирьох вагонів та паротягу Ер № 797-86.

Святковий поїзд вирушатиме в подорож зі східної сторони першого перону Львівського вокзалу о 10:00, 12:30 та 15:00.

Тривалість подорожі - півтори години.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" готується до пікового періоду перевезень на новорічні свята та призначає додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті" сполученням "Київ – Тернопіль" з 29 грудня до 7 січня.

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