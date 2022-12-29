Із затримкою понад 30 хвилин прямують 6 рейсів Укрзалізниці

Поїзди Укрзалізниці станом на 21:30 майже подолали наслідки ранкових знеструмлень у 6 областях.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що із затримкою понад 30 хвилин прямують 6 рейсів із 78:

№711/712 Краматорськ — Київ (+2 год 26 хв);

№705/706 Перемишль — Київ (+2 год 50 хв);

№709/710 Чернігів — Київ (+2 год 21 хв);

№749/750 Київ — Ужгород та №32519/32520 Київ — Відень (+1 год 37 хв);

№119/120 Львів — Запоріжжя (+1 год 25 хв).

В Укрзалізниці запевнили, що пасажирів, які прибуватимуть до Києва в комендантську годину, зустрічатимуть автобусні трансфери по місту.

Вони також можуть дочекатися пересадок у комфортних умовах “Фортеці незламності”, де є Wi-Fi, зарядні станції, зона дозвілля для дітей, безкоштовні сендвічі та чай.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" готується до пікового періоду перевезень на новорічні свята та призначає додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті" сполученням "Київ – Тернопіль" з 29 грудня до 7 січня.