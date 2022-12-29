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Майже 90% мешканців Бахмутської громади переїхали до більш безпечних регіонів

Евакуація жителів з Бахмуту продовжується.

Майже 90% мешканців Бахмутської громади переїхали до більш безпечних регіонів
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

До більш безпечних регіонів, зокрема і за кордон, переїхали майже 90% мешканців Бахмутської громади - понад 70 тисяч осіб. 

Про це повідомив Бахмутський міський голова Олексій Рева.

Він додав, що продовжують лишатися у громаді 8 700 бахмутян.

“Вкотре закликаю людей до евакуації. Дуже складно жити далеко від дому, але ж у Бахмуті сьогодні немає безпечного місця”, - написав Рева. 

Він зазначив, що евакуація з 2 січня буде відбуватись не до Тернопільської, а до Черкаської області, де людям нададуть безкоштовне житло у комунальних закладах та гуманітарну допомогу. 

З питань евакуації можна звернутись за телефоном “гарячої лінії”: 095 498 76 15. 

Нагадаємо, у Бахмуті Донецької області російські загарбники обстрілами пошкодили 46 закладів шкільної та дошкільної освіти, серед яких і 110-літню будівлю навчально-виховного комплексу №11.

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