Майже 90% мешканців Бахмутської громади переїхали до більш безпечних регіонів

До більш безпечних регіонів, зокрема і за кордон, переїхали майже 90% мешканців Бахмутської громади - понад 70 тисяч осіб.
Про це повідомив Бахмутський міський голова Олексій Рева.
Він додав, що продовжують лишатися у громаді 8 700 бахмутян.
“Вкотре закликаю людей до евакуації. Дуже складно жити далеко від дому, але ж у Бахмуті сьогодні немає безпечного місця”, - написав Рева.
Він зазначив, що евакуація з 2 січня буде відбуватись не до Тернопільської, а до Черкаської області, де людям нададуть безкоштовне житло у комунальних закладах та гуманітарну допомогу.
З питань евакуації можна звернутись за телефоном “гарячої лінії”: 095 498 76 15.
Нагадаємо, у Бахмуті Донецької області російські загарбники обстрілами пошкодили 46 закладів шкільної та дошкільної освіти, серед яких і 110-літню будівлю навчально-виховного комплексу №11.