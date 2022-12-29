В українському Міноборони відреагували на протест Білорусі щодо падіння начебто української ракети

"Україна готова запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа держав, які не пов’язані з підтримкою держави-терориста Росії у будь-якій формі", - підкреслили в Міноборони.

Міністерство оборони України відреагувало на звинувачення Білорусі щодо падіння начебто української ракети на її території.

Як ідеться на сайті відомства, 29 грудня білоруська сторона висловила протест у зв’язку з порушенням повітряного простору республіки зенітною ракетою С-300.

У Міноборони повідомили, що Росія атакувала нині територію України крилатими ракетами типу «Х-101/Х-555», «Калібр», «Х-22» та «Х-32», протирадіолокаційними ракетами «Х-31П», а також дронами «Shahed-131/136».

"Всього було застосовано понад 11 дронів та 69 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників «Ту-95МС», літаків «Ту-22М3» і кораблів чорноморського флоту РФ. Крім того, по українських містах у прифронтовій зоні були застосовані зенітні керовані ракети «С-300»", - розповіли в Міністерстві.

У Міноборони повідомили про завдані руйнування і наголосили, що Україна продовжує опір російській агресії та здійснює "своє беззастережне право на самооборону, згідно зі статтею 51 Статуту ООН".

"Що стосується тверджень білоруської сторони, українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України. У цьому зв’язку українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі", - заявили в Міноборони.

Міністерство наголосило, що Україна залишає за собою право на оборону та захист власного неба. Також наша держава готова до проведення об’єктивного розслідування інциденту.

"Україна готова запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа держав, які не пов’язані з підтримкою держави-терориста Росії у будь-якій формі", - підкреслили в Міноборони.

Нагадаємо, нині влада Білорусі заявила, що під час масованої російської атаки на Україну на білоруській території нібито впала українська ракета протиповітряної оборони.