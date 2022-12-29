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​Генштаб про нові втрати росіян: понад 50 окупантів у районі Бердянська і 12 ударів по районах зосередження ворога

Ракетні війська та артилерія цієї доби уразили чотири пункти управління і три райони зосередження живої сили.

​Генштаб про нові втрати росіян: понад 50 окупантів у районі Бердянська і 12 ударів по районах зосередження ворога
Фото: Bochkala_WAR

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив інформацію про нові втрати російських окупантів цієї доби.

Як ідеться в повідомленні командування у Facebook, рашисти втратили понад пів сотні військових у районі Бердянська Запорізької області.

Крім цього, українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу

Українські ракетники і артилеристи за поточну добу уразили ще чотири пункти управління і три райони зосередження живої сили окупантів.

Нагадаємо, Сили оборони України за попередню добу 28 грудня знищили 790 російських військових та один гелікоптер.

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