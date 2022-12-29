Протягом дня Росія завдала 10 ракетних, 23 авіаударів і здійснила 14 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

Крім ранкового масованого ракетного обстрілу Росія протягом дня завдала 10 ракетних, 23 авіаційних ударів та здійснила 14 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ і населених пунктах по лінії зіткнення.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України.

У Генштабі зазначили, що рашисти здійснили пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури в східних, центральних, західних і південних регіонах України - всього було застосовано 69 крилатих ракет. 54 вдалося знищити.

Російська армія зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Також намагається покращити своє тактичне положення на Лиманському та Авдіївському, а на Куп’янському та Новопавлівському веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ і веде позиційну оборону.

За даними командування, ситуація на фронті станом на 18.00 29 грудня така:

на Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено;

, , та напрямках обстановка стабільна. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни обстріляли райони населених пунктів Липівка і Грем’ячка Чернігівської області; Будки, Іскрисківщина і Запсілля - Сумської та Гур’їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині;

та росіяни обстріляли райони населених пунктів Липівка і Грем’ячка Чернігівської області; Будки, Іскрисківщина і Запсілля - Сумської та Гур’їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині; на Куп’янському та Лиманському вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ, Колярівка, Табаївка, Кліщівка і Лозова Харківської області та Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині;

та вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ, Колярівка, Табаївка, Кліщівка і Лозова Харківської області та Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині; на Бахмутському було обстріляно понад 15 населених пунктів. Зокрема, Андріївку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку та Ступочки Донецької області;

було обстріляно понад 15 населених пунктів. Зокрема, Андріївку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку та Ступочки Донецької області; на Авдіївському ураження зазнали Орлівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині;

ураження зазнали Орлівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині; на Новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Новоукраїнку, Пречистівку та Вугледар Донецької області;

напрямку противник обстріляв Времівку, Новоукраїнку, Пречистівку та Вугледар Донецької області; на Запорізькому та Херсонському загарбники здійснили обстріли позицій українських військ із танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 35 населених пунктів. Серед них - Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка і Малі Щербаки Запорізької області та Зміївка, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Велетенське на Херсонщині.

Нагадаємо, наразі на білоруських полігонах налічується 11000 особового складу армії Російської Федерації та понад 400 одиниць озброєння і військової техніки країни-окупанта.

Внаслідок обстрілу Харківської області загинули двоє людей. На Київщині уламки російських ракет пошкодили 21 будинок і медзаклад.