У Київській області уламки російських ракет пошкодили 11 будинків і медичний заклад

Без електропостачання перебуває близько 180 тисяч абонентів.

У Київській області сили ППО відбили ракетні удари ворога. Росіяни цілилися в обʼєкти критичної інфраструктури.

Уламками пошкоджено 10 приватних будинків у Бучанському районі, один – у Вишгородському. У Фастівському пошкоджено медичний заклад, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Відновлювальні роботи на об'єктах розпочнуться якнайшвидше. На місцях працюють усі необхідні екстрені служби.

"Наслідки атаки аналізуємо. Наразі без електропостачання перебуває близько 180 тисяч абонентів в області. За рішенням Укренерго діють екстрені вимкнення", – повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія вчинила чергову масовану атаку на Україну. Вибухи лунали в різних областях, є деякі пошкодження інфраструктури, але відпрацювала і ППО. За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, збито 54 з 69 ракет.