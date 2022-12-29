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Під час ракетної атаки росіяни намагалися виявити українські системи ППО, – Гуменюк

Ракетний удар був потужним.

Під час ракетної атаки росіяни намагалися виявити українські системи ППО, – Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Сьогодні росіяни завдали нової масованої ракетної атаки по території України. Ракетні удари на півдні були спрямовані на виявлення розташування систем ППО.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.

“Дуже потужна масована атака, яка була спрямована саме на виявлення сил ППО. Дуже шкода, що наші громадяни в гонитві за свіжою новиною могли допомагати ворогу, – зазначила Гуменюк.

 

Раніше повідомлялося, що під час ранкової атаки Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети. 

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