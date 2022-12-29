На Дніпропетровщині тривають контррозвідувальні (безпекові) заходи СБУ на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомила пресслужба Управління СБУ у Дніпропетровській області.

У Дніпропетровській області тривають безпекові заходи СБУ на об’єктах Криворізької єпархії УПЦ.

Зокрема йдеться про території та приміщення:

Єпархіального управління (м.Кривий Ріг);

Спасо-Преображенського собору (м.Кривий Ріг);

Свято-Миколаївського храму (м.Кривий Ріг);

Свято-Володимирського чоловічого монастиря (м.Кривий Ріг);

Храму Іверської ікони Божої Матері та Святогеоргіївської дзвіниці (м.Кривий Ріг).

Зазначається, що безпекові заходи проводять співробітники СБУ спільно з іншими правоохоронними структурами за безпосередньої участі представників церкви. Їхня мета – виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі нашої держави.

Враховуючи повномасштабну військову агресію російської федерації проти України, дані заходи проводяться для:

унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в рф релігійних громад в якості осередку «русского міра»;

убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів.

Спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, та заборонених до обігу предметів.

У СБУ наголошують, що заходи відбуваються в межах чинного законодавства та на виконання відповідного доручення Ради національної безпеки і оборони України.

Також сьогодні, 29 грудня, співробітники СБУ проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на семи об’єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області. Обшуки відбуваються на семи церковних об’єктах.

Нагадаємо, нещодавно УПЦ МП відмовилася змінювати назву. При цьому закон, нещодавно визнанний рішенням Конституційного Суду України (КСУ) правомірним, зобов’язує церкву вказати у своїй назві приналежність до Росії.

Також нагадаємо, що Міністерство культури рекомендуватиме Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з УПЦ МП на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі. Поки перевірку використання майна не буде завершено, богослужіння у Верхній Лаврі "унеможливлюється".

Як повідомлялось, 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква в Україні має бути повністю забороненою.