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40% Києва після ракетної атаки – без світла

Енергетики працюють над відновленням.

40% Києва після ракетної атаки – без світла
Фото: kyivcity.gov.ua/

Після ракетної атаки росіян 40% споживачів столиці – без світла. Це повʼязано із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетики під час повітряної тривоги. 

Про це повідомив у Телеграм мер міста Віталій Кличко.

"Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання. Тепло і воду місто подає в штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень", – написав він.

Унаслідок чергової масованої ракетної атаки в Києві пошкоджені два будинки, авто, дитячий майданчик і промислове підприємством. На них впали уламки ракет. Над столицею збили 16 ворожих обʼєктів. 

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