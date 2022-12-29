40% Києва після ракетної атаки – без світла

Після ракетної атаки росіян 40% споживачів столиці – без світла. Це повʼязано із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетики під час повітряної тривоги.

Про це повідомив у Телеграм мер міста Віталій Кличко.

"Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання. Тепло і воду місто подає в штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень", – написав він.

Унаслідок чергової масованої ракетної атаки в Києві пошкоджені два будинки, авто, дитячий майданчик і промислове підприємством. На них впали уламки ракет. Над столицею збили 16 ворожих обʼєктів.