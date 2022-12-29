Руйнування зафіксовані у Дарницькому, Голосіївському та Печерському районах.

Столична влада повідомила про нові руйнування у трьох районах Києва.

Про це повідомила КМВА.

“Ракетна атака на столицю. Ситуація станом на 9:30. Працює ППО! Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлення 10:23. Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ранкової атаки в Дарницькому районі постраждало 3 людей, серед них 14-річна дівчинка. Всім надається допомога.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

На місці працюють рятувальники.

Раніше повідомлялось, що уранці 29 грудня у Києві уламки збитої російської ракети пошкодили приватну будівлю та авто в Дарницькому районі.

Нагадаємо, ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях теж спрацювала ППО. По Харкову завдано ударів. Ворожі сили почали масовану ракетну атаку після ударів безпілотниками уночі. Задіяні літаки та кораблі-ракетоносці.