Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ГоловнаСуспільствоВійна

Ракетна атака: Столична влада повідомила про нові руйнування у трьох районах Києва (оновлено)

Руйнування зафіксовані у Дарницькому, Голосіївському та Печерському районах.

Столична влада повідомила про нові руйнування у трьох районах Києва.

Про це повідомила КМВА.

“Ракетна атака на столицю. Ситуація станом на 9:30. Працює ППО! Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлення 10:23. Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ранкової атаки в Дарницькому районі постраждало 3 людей, серед них 14-річна дівчинка. Всім надається допомога.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

На місці працюють рятувальники.

Раніше повідомлялось, що уранці 29 грудня у Києві уламки збитої російської ракети пошкодили приватну будівлю та авто в Дарницькому районі.

Нагадаємо, ППО спрацювала в Києві, Одеській, Сумській і Полтавській областях теж спрацювала ППО. По Харкову завдано ударів. Ворожі сили почали масовану ракетну атаку після ударів безпілотниками уночі. Задіяні літаки та кораблі-ракетоносці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також