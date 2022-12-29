Більшість українів підтримують заборону УПЦ МП, - опитування

Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити.

78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква в Україні має бути повністю забороненою.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Ще 24% виступають за дещо м’якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ (МП), а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

У всіх регіонах України (від 82% на Заході до 73%) більшість населення виступають за проактивну позицію держави в питанні діяльності УПЦ (МП). Навіть на Півдні і Сході лише 16% і 14% говорять про невтручання у діяльність УПЦ (МП). Водночас, на Півдні і Сході трохи менше тих, хто виступає за повну заборону (48% і 41%).

Серед російськомовних українців підтримка проактивної позиції влади щодо УПЦ (МП) хоч і дещо нижча, але також істотна – 68% (в т.ч. 44% виступають за повну заборону цієї Церкви).

Нагадаємо, днями в УПЦ МП заявили, що відмовляються змінювати назву. При цьому закон зобов’язує церкву вказати у своїй назві приналежність до Росії.

Із середини листопада СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ МП. Правоохоронці кажуть, що знаходять там заборонені предмети (зазвичай це російська література та російські настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, диверсантів, а також допитують священнослужителів.

Рада нацбезпеки та оборони після численних випадків виявлення на обʼєктах УПЦ МП кремлівських агіток і поширення серед вірян антиукраїнських наративів ініціювала заборонення повʼязаних із Росією релігійних організацій. Також складено два санкційних списки проти повʼязаних з цією церквою осіб.

2 грудня санкції застосували, зокрема, проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла і ексдепутата Вадима Новінського, а також іще восьми церковних діячів. 11 грудня – проти митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, в миру – Івана Паканича, керуючого справами Української православної церкви, члена Міжсоборної присутності Російської православної церкви. У тому ж списку – ще шестеро людей.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти діячів УПЦ МП, яких викрито або буде викрито в роботі на Росію, вживатимуться відповідні заходи.