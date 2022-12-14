Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На території єпархій знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.

Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів РФ. В єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів «об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ».

На території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої «Республіки Підкарпатська Русь» з текстом гімну «підкарпатських русинів».

Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав «безбожниками-сатаністами» людей, які святкують Різдво 25 грудня. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

На території одного з монастирів Рівненщини викрито послушника з російським паспортом. Наразі СБУ перевіряє його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора. А в Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР. Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, що Служба безпеки України 14 грудня прийшла з контррозвідувальними заходами до обʼєктів УПЦ (МП) у девʼяти областях.

Безпекові заходи на обʼєктах УПЦ (МП) у різних областях тривають вже більше місяця. Під час роботи правоохоронці виявляли агітки, що виправдовують війну Росії проти України, російські паспорти в духівників, осіб, які перебувають у розшуку.

РНБО після численних випадків виявлення на обʼєктах УПЦ (МП) кремлівських агіток і поширення серед вірян антиукраїнських наративів ініціювала заборонення повʼязаних із Росією релігійних організацій. Також складено два санкційних списки проти повʼязаних з цією церквою осіб.

2 грудня санкції застосували, зокрема, проти намісника Києво-Печерської Лаври і ексдепутата Вадима Новінського, а також іще восьми церковних діячів. 11 грудня – проти митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, в миру – Івана Паканича, керуючого справами Української православної церкви, члена Міжсоборної присутності Російської православної церкви. У тому ж списку – ще шестеро людей.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов пояснював, що санкції застосовані не проти церкви, а проти конкретних осіб, що співпрацюють із агресором.