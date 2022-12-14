На Одещині судитимуть експравоохоронця та його спільників за викрадення $200 тисяч

Чоловіків затримали під час спроби втечі з місця злочину.

В Одеській області судитимуть експравоохоронця та його спільників за напад і викрадення в одесита 200 тисяч доларів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У вересні чоловік зняв гроші з рахунку у банку, після цього на нього напали.

“Обвинувачені, дочекавшись коли потерпілий зняв з рахунку гроші, напали на нього у під’їзді будинку та побили. Забравши гроші, чоловіки спробували втекти з місця злочину на власному авто. В цей момент їх затримали правоохоронці”, – йдеться у повідомленні.

Фото: gp.gov.ua

Під час обшуку за місцем мешкання правоохоронця вилучили боєприпаси, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Прокурори Одеської обласної скерували до суду обвинувальний акт щодо правоохоронця та двох його спільників за фактом грабежу та незаконного поводження з боєприпасами (ч. 5 ст. 186, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, на Харківщині оголосили підозри сімом членам злочинного угруповання, які, представляючись правоохоронцями, займалися розбійними нападами та мародерством.