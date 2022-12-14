На Одещині судитимуть експравоохоронця та його спільників за викрадення $200 тисяч

В Одеській області судитимуть експравоохоронця та його спільників за напад і викрадення в одесита 200 тисяч доларів.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
У вересні чоловік зняв гроші з рахунку у банку, після цього на нього напали.
“Обвинувачені, дочекавшись коли потерпілий зняв з рахунку гроші, напали на нього у під’їзді будинку та побили. Забравши гроші, чоловіки спробували втекти з місця злочину на власному авто. В цей момент їх затримали правоохоронці”, – йдеться у повідомленні.
Прокурори Одеської обласної скерували до суду обвинувальний акт щодо правоохоронця та двох його спільників за фактом грабежу та незаконного поводження з боєприпасами (ч. 5 ст. 186, ч. 1 ст. 263 КК України).
Нагадаємо, на Харківщині оголосили підозри сімом членам злочинного угруповання, які, представляючись правоохоронцями, займалися розбійними нападами та мародерством.