До 14 років засудили агента РФ, він “зливав” позиції ЗСУ у Краматорську

Служба безпеки зібрала докази вини російського агента, який збирав розвідувальні дані про дислокацію підрозділів Сил оборони у Краматорську.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Крім того, він передавав місця перебування та маршрути переміщення співробітників українських правоохоронних органів на території регіону.
Зловмисника затримали в результаті спецоперації контррозвідки СБУ на Донеччині у травні цього року. У нього вилучено мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.
Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років ув’язнення.
У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих. Зловмисник розповідав про “швидке” захоплення українського міста і встановлення там московського режиму.
За вказівкою загарбників він об’їжджав територію райцентру і фіксував переміщення українських військ. Отриману інформацію агент передавав своєму російському куратору у вигляді позначок геолокацій на електронних картах. Для комунікації використовували анонімні месенджери.
За це зловмисник отримував гроші з країни-агресора. Сума залежала від актуальності та важливості розвідувальних відомостей.
На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 7 ст. 111-1 (надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, мешканку Краматорська судитимуть за те, що вона у вересні 2022 року із власного телефону надсилала інформацію і скріншот карти з геомітками на номер російського мобільного оператора.