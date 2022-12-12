Під час ворожого обстрілу Гірника поранень зазнали вісім мирних мешканців

Унаслідок ранкового ворожого удару по Гірнику Донецької області (Курахівська територіальна громада) було поранено вісьмох мирних людей. Вони госпіталізовані.

Про це повідомив у Телеграм голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він додав, що обсяги завданої шкоди встановлюються.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

"Це – чергова атака російської армії на мирне населення. Цього разу ворог застосував РСЗВ Ураган. Держава-терористка безперервно тероризує мирних українців – стріляє і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть", – написав Кириленко.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

На опублікованих ним фото з місці удару видно, що люди потрапили під ворожий вогонь просто на місці торгівлі.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Він закликав мешканців області евакуюватися. З питань евакуації необхідно звернутися до Донецької ВЦА.

Нагадаємо, у Донецькій області вночі також був ракетний обстріл Костянтинівки. Пошкоджена будівля колишньої школи та приватні будинки. Активні бойові дії поблизу Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки. Ситуація в області залишається складною. За минулу добу на Донеччині: один загиблий і троє поранених.