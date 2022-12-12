Росіяни вночі випустили по Нікопольському району щонайменше 30 снарядів

Минулося без загиблих та поранених.

Російські окупаційні війська всю ніч обстрілювали Нікопольщину.

Про це повідомив у Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Усю ніч напружено було на Нікопольщині… Росіяни тероризували «Градами», «Ураганами» та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку. Скерували туди щонайменше 30 снарядів", - написав він.

Минулося без загиблих та поранених.

Наразі рятувальники ДСНС продовжують обстежувати уражені території і з’ясовують деталі обстрілів.

"У інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину - спокійно", - додав Резніченко.

Нагадаємо, вчора вночі росіяни випустили 50 снарядів по трьох громадах Дніпропетровщини.