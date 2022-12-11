Головне за день. Неділя, 11 грудня

Вибух у штабі "вагнерівців" на Луганщині, дефіцит потужності в енергосистемі, санкції проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб, Віфлеємський вогонь у Києві. Яким запам’ятається 291-й день повномасштабної війни.

В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.

Уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання. Які саме – в нашій новині.

Шмигаль також повідомив, що малий та середній бізнес може отримати кредит під 0% на купівлю альтернативних джерел енергії, зокрема генераторів.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українська авіація поточної доби завдала пʼяти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили сім пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.

Окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Упродовж доби противник завдав пʼятьох авіаційних ударів та здійснив більше 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 11 грудня – в новині.

В окупованій Кадіївці на Луганщині прогримів вибух у штабі найманців приватної військової компанії "Вагнер".

"Бабах у Кадіївці. Не дорахувалися багатьох "вагнерівців"…і знову на концерті кобзона аншлаг", - повідомив у Facebook керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

10 грудня один з енергоблоків-тисячників (ВВЕР-1000) Енергоатому був відключений від мережі для усунення зауваження трансформатора струму резервного захисту.

Зауваження були усунуті, а сам енергоблок підключили до електромереж у неділю, 11 грудня, о 02:43.

"Також закінчується поновлювальний ремонт ще одного енергоблоку ВВЕР-1000, який зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України 23 листопада. Найближчими днями його теж підключать до мережі", - додали в Енергоатомі.

Наразі для забезпечення потреб населення й економіки країни всі інші енергоблоки вітчизняних АЕС, за винятком тимчасово захопленої Запорізької станції, працюють на максимальній потужності. ЗАЕС, включення якої постійно блокується росіянами, споживає близько 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

Президент Володимир Зеленський надав чинності санкціям проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. Серед них – митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, в миру – Іван Паканич, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів на дільність та інші санкції.

Прізвища зі списку та інші подробиці – і нашій новині.

Сьогодні, 11 грудня, "пластуни" привезли до Києва Віфлеємський вогонь.

Вогонь роздають усім охочим у Михайлівському соборі. Уже 12-13 грудня вогонь відправиться з Києва до обласних центрів, а також Краматорська і Конотопа.

"Цієї зими скаутська традиція має для українців особливе значення. Коли всі українці живуть в умовах обстрілів та відключення електроенергії, сяйво Вогню з Віфлеєму стане символом об’єднання та незламності у боротьбі", – повідомили в Укрзалізниці.

13 грудня отримати вогонь можна буде на вокзалах країни. Крім Києва, вогонь миру вже доставили до західних міст.

Вогонь миру щороку запалюють на місці народження Ісуса Христа у Віфлеємі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!