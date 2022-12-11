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Аеродром у Джанкої став головним логістичним хабом армії РФ, – Радіо Свобода

Там же базуються гелікоптери і розвантажуються великі транспортні літаки.

Аеродром у Джанкої став головним логістичним хабом армії РФ, – Радіо Свобода
Джанкой (ілюстративне фото)
Фото: 24tv.ua

Після відходу російської армії з Херсона військовий аеродром біля Джанкоя в окупованому Криму став головним логістичним хабом для армії ворога. Там же базуються ударні гелікоптери, повідомляють журналісти проєктів Радіо Свобода – Крим.Реалії та "Схеми" – з посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк каже, що така ситуація почалася після того, як лінія фронту сформувалася по руслу Дніпра.

Судячи з супутникових фото, на аеродромі, крім вертольотів, часто сідають вантажні літаки і Су-25. Кевлюк стверджує, що злітна смуга дозволяє приймати важкі транспортні літаки, і через Джанкой, як логістичний вузол відбувається постачання угруповання військ в Херсонській області і частково в Запорізькій області. 

Окрім того, на аеродромі фіксували транспортний літак Ан-26. 

"Одне з головних авіаугруповань російської армії розміщене також і на аеродромі в Гвардійському. Тут зосереджені штурмовики Су-25. Саме ці літаки Росія найчастіше використовує, щоб завдавати авіаудари по українських територіях", – зазначили журналісти. 

Загалом журналісти Крим.Реалії спільно з колегами з проєкту "Схеми" нарахували у Криму 10 діючих військових аеродромів і два авіазаводи. На кожному є склади з боєприпасами та ємності з паливно-мастильними матеріалами, які при вибуху лише посилюють руйнівний ефект.

Нагадаємо, що в окупованому Джанкої в серпні лунали вибухи – на складах боєприпасів. Британська розвідка тоді говорила, що Джанкой і Гвардійське, де були вибухи, є місцями найважливіших аеродромів окупантів у Криму. 

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