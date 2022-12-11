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Відповідальність за війну проти України має наступити для всіх, хто чинив злочини, - МЗС Британії

За словами Клеверлі, агресія не повинна давати загарбнику вигоду.

Відповідальність за війну проти України має наступити для всіх, хто чинив злочини, - МЗС Британії
Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG

Володимир Путін неминуче понесе відповідальність за розв'язану в Україні війну поряд із винними у скоєнні військових злочинів. 

Про це заявив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі, інформує ВВС.

За словами Клеверлі, необхідно донести до всього світу розуміння, що агресія не повинна давати агресору вигоду.

"Відповідальність має наступити абсолютно обов'язково, і це стосується як солдатів на фронті, які чинили злочини, так і всього ланцюжка командування до самого верху. Відповідальність має наступити для всіх, включаючи Путіна", – сказав Клеверлі.

Міністр сказав, що Британія підтримує роботу Міжнародного кримінального суду, проте не виключає створення інших механізмів. Він зазначив, що Лондон разом із Києвом та іншими партнерами обговорюватимуть, як ефективно притягнути до відповідальності винуватців війни.

Нагадаємо, що МЗС України закликало створити спеціальний трибунал щодо агресії Російської Федерації.

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