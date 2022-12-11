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На Чернігівщині маршрутка врізалась у блокпост

Постраждали усі пасажири маршрутки.

На Чернігівщині маршрутка врізалась у блокпост
Фото: Поліція Чернігівщини

В Чернігівській області на автодорозі "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" сталася ДТП за участі маршрутного автобуса. 

Про це пише у Facebook поліція Чернігівської області.

Як зазначає пресслужба, водій автобуса рухаючись з села Роїще в напрямку Чернігова не впорався з керуванням і наїхав на блокпост.

В результаті автопригоди всі семеро пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався. Розслідування триває.

Нагадаємо, що у Рівненському районі 28 листопада трапилася дорожньо-транспортна пригода. В результаті загинуло четверо осіб.

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