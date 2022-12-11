В Чернігівській області на автодорозі "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" сталася ДТП за участі маршрутного автобуса.

Про це пише у Facebook поліція Чернігівської області.

Як зазначає пресслужба, водій автобуса рухаючись з села Роїще в напрямку Чернігова не впорався з керуванням і наїхав на блокпост.

В результаті автопригоди всі семеро пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався. Розслідування триває.

Нагадаємо, що у Рівненському районі 28 листопада трапилася дорожньо-транспортна пригода. В результаті загинуло четверо осіб.