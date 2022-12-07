Росіяни випустили 16 мін по Чернігівщині

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Російські військові знову здійснили обстріл Чернігівської області, випустивши 16 мін.

Про це Оперативне командування “Північ” повідомляє у Телеграмі.

Так, у середу, 7 грудня з 13:50 до 14:00 зафіксовано 16 приходів, імовірно, зі 120-міліметрового міномету в районі села Грем’яч.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, що 6 грудня ворог наніс вогневе ураження із застосуванням безпілотних літальних апаратів, мінометами, ствольною та реактивною артилерією по п'яти громадах Сумщини й трьох - Чернігівщини.